Đời một người quá dài, không biết bao nhiêu lần chúng ta buồn vui xen lẫn. Cho dù có cố gắng thế nào, có chuẩn bị kỹ đến đâu thì khó khăn, sóng gió vẫn cứ đến vào lúc chúng ta không ngờ nhất.

Vậy làm thế nào để luôn có được sự bình an, mạnh mẽ vượt qua sóng gió, nghịch cảnh? Chuyên gia tâm lý Tuệ An chia sẻ 5 bí quyết vàng giúp con người bình an trước mọi sóng gió cuộc đời.

1. Tìm cách cân bằng bản thân