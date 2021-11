450 người bảo vệ an ninh trận Việt Nam gặp Nhật Bản

450 chiến sĩ, nhân viên bảo vệ sẽ được huy động phục vụ trận đấu. Trong đó, 300 chiến sĩ được Công an Hà Nội điều động làm nhiệm vụ trực tiếp trên sân và khu vực khán đài.

Ngoài ra, VFF cũng huy động 150 nhân viên từ một công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Vấn đề an ninh, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho 12.000 khán giả vào sân ở trận đấu sắp tới sẽ do Công an Hà Nội phụ trách.