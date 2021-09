400 điểm đến trên thế giới đã áp dụng “Tem du lịch an toàn”

Theo WTTC, kể từ khi ban hành vào năm 2020, đến nay hơn 400 điểm đến trên khắp thế giới đã sử dụng chứng nhận “Tem Du lịch an toàn”. Bà Julia Simpson - Chủ tịch & Giám đốc điều hành WTTC cho biết việc một tiêu chuẩn chung được chấp nhận rộng rãi là tin vui đối với ngành du lịch toàn cầu: “Từ Bồ Đào Nha đến Puerto Rico, Sri Lanka, Slovenia, Thái Lan, Tunisia, con tem của chúng tôi hiện đã được công nhận trên khắp thế giới… Điều đó đặt ra tiêu chuẩn cho các giao thức sức khỏe và an toàn, để du khách có thể yên tâm đi du lịch khi biết một điểm đến đang tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất”.

Quy trình cấp “Tem Du lịch an toàn” của WTTC được thiết kế theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và những kinh nghiệm từ ​​các thành viên của WTTC. Các giao thức này cũng được cập nhật liên tục theo các khuyến cáo của WHO và CDC. Hiện nay tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia và Philippines đã tham gia chương trình "Tem Du lịch an toàn".