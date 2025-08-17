400 công an đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma tuý

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, phát hiện 145 người dương tính với ma tuý.

Cụ thể, lúc 23h45 ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh) cùng ở phường Nam Đông Hà (Quảng Trị).