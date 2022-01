40 tuổi là giai đoạn quyết định tuổi thọ: Bất kể nam nữ, nếu thấy 4 dấu hiệu này khi đi ngủ chứng tỏ tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh tật

Do tác động của lão hóa, giấc ngủ của người sau 40 tuổi sẽ giảm sút. Nguyên nhân dẫn đến việc giấc ngủ bị ảnh hưởng là do nồng độ melatonin mà cơ thể tiết ra có xu hướng giảm xuống, điều đó khiến người sau 40 tuổi ngủ không còn sâu giấc.



Ngoài ra, còn một lý do nữa khiến cho người sau độ tuổi 40 thường đối diện với tình trạng mất ngủ là do: Đã mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng như nhồi máu não, tổn thương thực quản, các bệnh về mạch máu... các căn bệnh này vô cùng nghiêm trọng, nếu chủ quan và bỏ qua những tín hiệu báo trước của bệnh thì khả năng tàn tật hay tử vong sẽ rất lớn.



4 dấu hiệu khi đi ngủ chứng tỏ bạn có tuổi thọ ngắn, nhiều bệnh tật



1. Bạn thường bị đau đầu dữ dội khi đi ngủ: Dấu hiệu nhồi máu não



Trước khi xuất hiện nhồi máu não, cơn đau dữ dội vùng đầu có thể xuất hiện, nhất là khi ngủ, đôi khi cơn đau có thể đánh thức bạn vào ban đêm. Ngoài ra sẽ có hiện tượng co giật, buồn nôn, nôn... nếu hiện tượng này trước đây chưa xảy ra hoặc hiếm khi xảy ra, thì bạn nên quan sát, nếu triệu chứng trên không thuyên giảm thì bạn phải đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

2. Bị đắng miệng, ợ hơi giữa đêm: Dấu hiệu trào ngược thực quản