40 nghề dễ bị AI thay thế đứng đầu là phiên dịch, nhà báo, giảng viên đại học

Microsoft vừa công bố báo cáo chỉ ra những nghề nghiệp dễ bị AI thay thế nhất sau khi phân tích hơn 200.000 tương tác với Bing Copilot. Báo cáo "Làm việc cùng AI: Đo lường tác động nghề nghiệp của AI tạo sinh" (Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI) của Microsoft Research, công bố ngày 31/7, đã phân tích hơn 200.000 tương tác với Bing Copilot để xác định các nghề nghiệp dễ bị ảnh hưởng nhất bởi AI. Báo cáo sử dụng thang điểm "khả năng áp dụng AI" (AI applicability score) để đánh giá.

Các công việc dễ bị AI tác động

Nghiên cứu chỉ ra những công việc liên quan đến ngôn ngữ, phân tích thông tin, và giao tiếp có khả năng bị ảnh hưởng cao nhất. Bao gồm: biên dịch, nhà biên sử, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà báo, giảng viên đại học.

Ngoài ra, các vị trí như tác giả, biên tập viên, giáo viên kinh tế, nhân viên thư viện, giáo viên hướng dẫn nông nghiệp cũng nằm trong nhóm này.