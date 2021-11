4 việc TP.HCM chuẩn bị để ứng phó với biến chủng mới Omicron

Biến chủng Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

“TP đề nghị người dân không hoang mang nhưng không chủ quan, lơ là và phải thực hiện tốt nhất quy định của ngành y tế, đặc biệt là 5K. Cố gắng thay đổi nhiều nhất, nhanh nhất về những thói quen, sở thích của mình; đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên hơn, giảm thói quen tụ tập, la cà; hạn chế ngồi với khoảng cách gần bởi đây là những yếu tố dẫn đến nguy cơ ca mắc mới cao, khiến nguy cơ tử vong cao", ông Hải kêu gọi.



Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu ở Botswana ngày 24/11 và có tới 32 đột biến ở protein gai, là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta.



Đến ngày 29/11, Việt Nam chưa ghi nhận biến thể này. Để chủ động ứng phó, ngày 28/11, Bộ Y tế đã đề xuất xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia: Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến/đi về từ các quốc gia trên.



TP.HCM cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh 12-17 tuổi



Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết sở đã hướng dẫn các cơ sở chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở giáo dục được trưng dụng làm cơ sở phòng chống dịch. Các cơ sở đã xây dựng phương án phòng chống dịch để tổ chức đón học sinh trở lại trường.



Các nhà trường cũng đã chuẩn bị phương án cụ thể và diễn tập xử lý nếu xuất hiện F0, F1. Mỗi trường phải phân công cán bộ phụ trách phòng chống dịch từ khi đón học sinh đầu giờ đến cuối giờ.



Tiêm vaccine cũng là một trong những biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Thống kê cho thấy theo khảo sát ban đầu, 93% phụ huynh đồng thuận tiêm, nhưng khi tổ chức tiêm mũi 1 thì tỷ lệ đồng thuận lên tới 98%. Đến 29/11, các quận, huyện, TP đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 cho học sinh và tiêm mũi 1 bổ sung cho một số trường hợp chưa tiêm.



“Trước khi đi học trở lại, các cơ sở giáo dục sẽ tập huấn các biện pháp phòng chống dịch cho cả thầy cô và học sinh, phụ huynh để tất cả cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”, ông Trọng cho hay.



Tính đến 26/11, TP.HCM còn 124 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong đó, 3 cơ sở là bệnh viện dã chiến; 57 nơi làm khu cách ly tập trung; 15 khu lưu trú và 43 cơ sở được sử dụng làm điểm tiêm và trạm y tế lưu động…



968 nhân viên y tế nghỉ việc trong 10 tháng qua



Trả lời câu hỏi của Zing về kế hoạch tiêm vaccine mũi 3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết đơn vị đã có công văn gửi Bộ Y tế về việc này. Bà Mai thông tin Trung ương rất quan tâm việc tiêm vaccine mũi 3 nhưng thời điểm hiện tại sẽ tập trung tiêm hết cho nhóm chưa được tiêm mũi 2, cụ thể là các em từ 12 đến 17 tuổi. Theo chỉ đạo của chính quyền TP.HCM, ngành y tế phải đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ, thuyết phục vận động người dân chưa tiêm vaccine sao cho có độ phủ tốt nhất.



“Chúng tôi nghĩ trong thời gian sớm nhất sẽ có hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm mũi 3”, bà Mai nói.



Trước câu hỏi bệnh viện TP hiện có đang quá tải hay không, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết số nhập viện ở tầng 2, 3 đang thấp hơn tổng số giường hiện có. TP.HCM đang cố gắng không để tình trạng quá tải xảy ra. Thời gian qua, TP đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, can thiệp sao cho chăm sóc F0 tốt, giảm tỷ lệ tử vong.



Thông tin về tình hình nghỉ việc của nhân viên y tế, bà Mai cho biết năm 2020 có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Riêng 10 tháng đầu năm 2021, số nghỉ việc là 968 trường hợp.



Sở Y tế TP.HCM nhận thấy số nhân việc nghỉ việc có sự tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng, bác sĩ và một số ở trạm y tế. Dựa trên đơn thư, các trường hợp nghỉ do hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân.



“Với ngành y tế, thực sự các bác sĩ nếu không nằm trong hệ thống công lập thì sẽ hoạt động tư nhân vì công hay tư đều có thể chăm sóc sức khỏe người dân”, bà Mai cho hay.



TP.HCM cần 33.000-42.000 lao động dịp cuối năm



Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM, trả lời câu hỏi về hỗ trợ người lao động. Tính đến nay, số lao động quay trở lại là 39.752 người, trong đó số người từ các tỉnh Tây Nam Bộ là hơn 16.500, Tây Nguyên là 478 và Đông Nam Bộ là hơn 22.700.

Dịp cuối năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở TP.HCM cần 33.000-42.000 lao động. Ảnh: Phương Lâm.

TP.HCM có 127 trung tâm, doanh nghiệp giới thiệu việc làm. Hai đơn vị nòng cốt là Trung tâm dịch vụ việc làm TP và Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối người lao động và người sử dụng lao động.



Từ ngày 1/10 tới nay, 2 trung tâm này đã tư vấn cho hơn 63.000 lượt người và giới thiệu 26.543 người. Các lĩnh vực thu hút lao động là dịch vụ thương mai, sản xuất chế tạo (da dày, lắp ráp thiết bị điện tử…).



Dự kiến, nhu cầu từ nay đến cuối năm gia tăng do các doanh nghiệp chuẩn bị để giao hàng cho đối tác vào cuối năm. Ông Lâm cho biết nhu cầu cần 33.000-42.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong đó, 70% nhu cầu liên quan các ngành như may mặc, giày da, cơ điện điện tử, chế biến và các ngành thương mại, dịch vụ khác.



Cứ 3 vụ trộm cắp có 2 vụ là trộm xe máy



Tại cuộc họp, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về tình hình phạm pháp hình sự, trong đó có trộm cắp tài sản xe máy.



Theo thống kê của Công an TP.HCM, từ 1/10 đến 28/11, trên địa bàn xảy ra 544 vụ phạm pháp hình sự. So với cùng kỳ giảm 283 vụ, tương ứng 34,05%; so với thời gian liền kề tăng 272 vụ tương ứng 98,55%.



Riêng án trộm cắp tài sản xảy ra 233 vụ, trong đó, trộm cắp môtô, xe gắn máy là 156 vụ, chiếm 56,75%. "Như vậy, cứ 3 vụ trộm cắp tài sản có 2 vụ trộm cắp xe gắn máy", ông Hà nói và đánh giá số vụ trộm cắp tài sản giảm so với cùng kỳ nhưng tăng so với khoảng thời gian liền kề.



Công an TP.HCM đã chỉ đạo 9 nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng này, trong đó có kiện toàn, nâng cao toàn diện chất lượng hiệu quả hoạt động của công an xã, phường, thị trận; điều chỉnh bố trí lực lượng, phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát, mật phục và triển khai giải pháp hệ thống kỹ thuật như camera giám sát.



Ngoài ra, công an TP còn phát động triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm; tăng cường kiểm tra quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý nghiêm đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; xử lý nghiêm băng nhóm trộm cắp tài sản.