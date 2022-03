4 việc nên trong tháng 3 âm lịch để tài lộc dồi dào sung túc

Do vậy ngày mùng 1/3 này, các bạn có thể chọn xuất hành vào 1 trong 3 khung giờ sau: Giờ Đại An bao gồm khung giờ Thìn (7h – 9h) và giờ Tuất (19h – 21h). Giờ Tốc Hỷ bào gồm giờ Ngọ (11h – 13h) và giờ Tý (23h – 1h). Giờ Tiểu Cát gồm có giờ Thân (15h – 17h) và giờ Dần (3h – 5h). Xuất hành vào các khung giờ này, các bạn sẽ đắc được Thiên khí cát lành trợ mệnh.

Chọn hướng xuất hành

Nếu có điều kiện các bạn nên chọn thêm hướng xuất hành cùng với giờ xuất hành để đón được nhiều tài lộc. Theo chu kỳ vận hành của Hỷ Thần và Tài Thần, trong ngày 1/3 âm lịch sắp tới, Hỷ Thần nằm tại phía Đông Bắc, Tài Thần tọa ở phía Đông Nam.

Do vậy nếu muốn gia tăng may mắn, kích hoạt tài lộc, cầu cho công việc đắc lợi, buôn may bán đất, các bạn nên xuất hành theo hướng Tài Thần, hướng Đông Nam là tốt nhất. Những ai chỉ cầu bình an, hạnh phúc, cát hỷ thì có thể xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần.