4 tư duy của người giàu khiến họ chọn dây da Hirsch cho đồng hồ

Dây da Hirsch và 4 điểm chạm với giới tinh hoa
Trong thế giới của giới tinh hoa, việc chi tiêu không chỉ là mua sắm, mà là một chuỗi các quyết định đầu tư thông minh. Từ bất động sản, nghệ thuật, cho đến cả dây da đồng hồ, mọi thứ đều được lựa chọn dựa trên các nguyên tắc “độc lạ”.
Khi bạn sở hữu một tài sản giá trị, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ nó. Các báo cáo tài chính toàn cầu như World Wealth Report luôn chỉ ra rằng tư duy "bảo toàn vốn" là kim chỉ nam của giới siêu giàu.
Hirsch thống trị 30% sản lượng dây da toàn cầu và là nhà sản xuất dây da “bí mật” đứng sau các hãng xa xỉ như Rolex, Omega,... Với 4 công nghệ được cấp bằng sáng chế độc quyền như Hirsch Rembordé hay Hirsch Performance chống nước vượt trội, dây da Hirsch đóng vai trò như "tấm khiên" bảo vệ đồng hồ xa xỉ.
Dây da Hirsch nổi tiếng với độ bền và khả năng chống nước
Dây da Hirsch cần vượt qua kiểm định “Sauna-tested” trong phòng xông hơi và hơn 30 bài kiểm tra trước khi được đeo lên tay khách hàng. Mỗi sợi dây da có thể đạt đến 18 chứng nhận với các khả năng mà dây da bình thường không thể có như chống tia UV, chống clo, chống hoá chất,...
Điều này giải thích cho hiện tượng, trong tiềm thức của người giàu, họ luôn xem Hirsch là thương hiệu dây da chất lượng hàng đầu thế giới.
Xu hướng bỏ ra khối tài sản lớn để sở hữu một kiệt tác hội hoạ đã phản ánh một phần lối sống của giới tinh hoa.
Hirsch thành lập năm 1765, nghiễm nhiên trở thành thương hiệu dây da có lịch sử lâu đời nhất nhì thế giới. Người giàu mua dây da Hirsch vì họ muốn sở hữu giá trị đằng sau “thánh địa” đồ da đã tồn tại qua 8 thế hệ với 260 năm chế tác.
Hirsch là thương hiệu dây da của Áo có tuổi đời 260 năm
Vì vậy, việc lựa chọn dây da Hirsch không đơn thuần là mua một phụ kiện. Đó là hành động tuyển chọn một "tiểu kiệt tác” có chiều sâu để bổ sung vào bộ sưu tập phản ánh đẳng cấp và sự am hiểu của chính mình.
Đối với những người luôn đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho cuộc sống, sức khỏe và sự thoải mái là những giá trị không thể thỏa hiệp. The Global Wellness Institute đã chỉ ra rằng, giới tinh hoa là những người đầu tư mạnh mẽ nhất vào "Kinh tế Sức khỏe".
Hirsch mang đến sự an tâm tuyệt đối với công nghệ Pro Skin, được chứng minh khoa học là chống dị ứng 100%, bảo vệ làn da nhạy cảm nhất. Kết hợp cùng lớp lót Soft Glove êm ái, mỗi sợi dây Hirsch mang lại cảm giác như một làn da thứ hai, đảm bảo sự thoải mái hoàn hảo dù đeo trong suốt một ngày dài.
Công nghệ Proskin chống dị ứng trên dây da Hirsch đã chứng minh lâm sàng
Tất cả các sản phẩm của Hirsch đều tuân thủ quy định REACH của Liên minh Châu Âu về việc bảo vệ sức khỏe con người khỏi các rủi ro do hóa chất gây ra.
Thế giới xa xỉ đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ sang phong cách “Xa xỉ thầm lặng”, nơi chất lượng chế tác và câu chuyện thương hiệu lên ngôi. Đây là xu hướng được Deloitte ghi nhận trong các báo cáo về ngành hàng thời trang cao cấp.
Theo đó, người tiêu dùng thượng lưu đang ngày càng rời xa các sản phẩm có logo phô trương để hướng tới những sản phẩm có chất lượng chế tác đỉnh cao, vật liệu thượng hạng và một thương hiệu có lịch sử.
Dây da Hirsch là định nghĩa hoàn hảo của sự sang trọng thầm lặng. Sự xa xỉ từ da cá sấu quý hiếm được tuyển chọn từ tự nhiên, hàng trăm giờ chế tác thủ công của các nghệ nhân thực thụ và những công nghệ dẫn đầu thế giới được tích hợp vào trong một sản phẩm.
Cảm giác khi đeo dây da Hirsch trên tay cũng đặc biệt và bí ẩn như những điều đang diễn ra trong vòng tròn kín của giới tinh hoa. Đó là thứ chỉ những người sở hữu mới biết rõ, còn những người khác chỉ có thể phỏng đoán và khao khát.
