4 tư duy của người giàu khiến họ chọn dây da Hirsch cho đồng hồ

‏Dây da Hirsch và 4 điểm chạm với giới tinh hoa‏

‏Trong thế giới của giới tinh hoa, việc chi tiêu không chỉ là mua sắm, mà là một chuỗi các quyết định đầu tư thông minh. Từ bất động sản, nghệ thuật, cho đến cả dây da đồng hồ, mọi thứ đều được lựa chọn dựa trên các nguyên tắc “độc lạ”.‏

‏Dừng lại ngay! Đây là mẹo mà không ai nói cho bạn biết về việc bảo vệ đồng hồ xa xỉ... Bấm vào đây:‏‏ ‏‏https://donghohaitrieu.com/brand/day-da-hirsch‏‏, bạn sẽ có câu trả lời.‏

‏Tư duy bảo hiểm‏

‏Khi bạn sở hữu một tài sản giá trị, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ nó. Các báo cáo tài chính toàn cầu như World Wealth Report luôn chỉ ra rằng tư duy "bảo toàn vốn" là kim chỉ nam của giới siêu giàu.‏

‏Hirsch thống trị 30% sản lượng dây da toàn cầu và là nhà sản xuất dây da “bí mật” đứng sau các hãng xa xỉ như Rolex, Omega,... Với 4 công nghệ được cấp bằng sáng chế độc quyền như Hirsch Rembordé hay Hirsch Performance chống nước vượt trội, dây da Hirsch đóng vai trò như "tấm khiên" bảo vệ đồng hồ xa xỉ.‏

‏Bạn sẽ không bao giờ đoán được tại sao ‏‏Hirsch‏‏ đắt gấp 10 lần dây da thường nhưng các tỷ phú vẫn tranh nhau mua… - Xem ngay!‏