4 triệu chứng trước Covid-19 cha mẹ "coi nhẹ", khi nhiều F0 lại sợ quá mức

Phân tích cụ thể, bác sĩ Khanh chia sẻ, trước khi có Covid-19, trẻ sốt cha mẹ thường nghĩ đến sốt siêu vi, hoặc sốt do nhiễm vi khuẩn. Điều này có phần không đúng, bởi khi trẻ sốt rất cao có trường hợp đã chuyển thành sốt xuất huyết. Sau 48-72h, sốt xuất huyết có thể chuyển biến nặng hoặc thành các bệnh lý qua não...Nhưng nếu trẻ sốt cao khi đã xác định là F0, phụ huynh không cần quá lo lắng, vì sốt do Covid-19 ít nguy hiểm hơn nhiều so với sốt siêu vi, đặc biệt là chủng Omicron gần như không có biến chứng.

Tương tự như vậy, triệu chứng thứ hai là đau đầu, nôn ói do Covid-19 cũng ít nguy hiểm và ổn hơn khi trẻ nôn ói do sốt siêu vi.

Thứ ba, nếu trẻ ho nhiều, thông thường sẽ là viêm đường hô hấp trên do siêu vi, có thể trở nặng thành viêm tiểu phế quản phải nhập viện vì không ăn uống được, thậm chí biến chứng khó thở do virus hợp bào hô hấp (RSV) gây ra, nhưng ho do Covid-19 sẽ loại trừ được virus RSV nguy hiểm.