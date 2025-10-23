4 thùng nghi chứa axit bất ngờ rơi giữa phố khiến người dân nhức đầu, buồn nôn

Hà Nam| 23/10/2025 18:10

Xe đầu kéo chở chất lỏng nghi chứa axit gặp sự cố ở Quảng Ngãi làm rơi 4 thùng xuống đường, khiến chất lỏng tràn ra và bốc mùi nồng nặc.

Sáng 23/10, tại phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi), 4 thùng nghi chứa hóa chất từ xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường.

Theo người dân chứng kiến, sáng 23/10, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 76F-006.xx kéo theo rơ-moóc 76R-009.xx (chưa rõ danh tính tài xế) chở 7 thùng chất lỏng lưu thông trên đường Lê Lợi, hướng ra Quốc lộ 1A.

Khi đến trước số nhà 36, đường Lê Lợi, xe bất ngờ gặp sự cố khiến 4 thùng chất lỏng lớn rơi xuống đường, làm chất lỏng tràn ra.

z7146113414942_f108812b746316d18e0ddbc29a1dc37c.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.T

Chất lỏng màu trắng trong suốt nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng nặc, khiến người đi đường và các hộ dân xung quanh cảm thấy buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt. Một số người dân phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang để tránh hít phải mùi khó chịu.

Ghi nhận tại hiện trường, chất lỏng này được chứa trong các thùng dung tích hơn 1.000 lít, bên trên dán nhãn “Glacial Acetic Acid” kèm biểu tượng cảnh báo chất ăn mòn, dễ cháy, hạn sử dụng đến 4/9/2026.

z7146298333499_a4b8b2d5b12a64793323af8bdaa14009.jpg
Nhiều người đi ngang qua khu vực này phải bịt mũi vì mùi hôi nồng nặc. Ảnh: N.T

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Cẩm Thành phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt để chốt chặn và hướng dẫn người dân di chuyển qua các tuyến đường khác, chờ lực lượng chuyên môn xử lý hóa chất trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

