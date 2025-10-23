4 thùng nghi chứa axit bất ngờ rơi giữa phố khiến người dân nhức đầu, buồn nôn

Chất lỏng màu trắng trong suốt nhanh chóng loang rộng, bốc mùi hôi nồng nặc, khiến người đi đường và các hộ dân xung quanh cảm thấy buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt. Một số người dân phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang để tránh hít phải mùi khó chịu.

Ghi nhận tại hiện trường, chất lỏng này được chứa trong các thùng dung tích hơn 1.000 lít, bên trên dán nhãn “Glacial Acetic Acid” kèm biểu tượng cảnh báo chất ăn mòn, dễ cháy, hạn sử dụng đến 4/9/2026.