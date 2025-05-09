4 thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025 đều là nam

Lê Minh Khôi - Thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp, tân sinh viên ngành Khoa học máy tính

Minh Khôi là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, Khánh Hòa. Khôi đạt 1.112/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, trong đó Toán đạt điểm tuyệt đối 300; Tiếng Việt 269; Tiếng Anh 270; Tư duy Khoa học 273.

Trong kỳ thi tốt nghiệp, Khôi đạt 27,25 điểm khối A01 với hai điểm 10 ở môn Toán, Lý và 7,25 điểm ở môn Tiếng Anh. Nam sinh có IELTS 6.5 nên được quy đổi thành 10 điểm Tiếng Anh.

Lê Minh Khôi - Thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp. Ảnh: NQ

“Học từ sai lầm là cách tiến bộ nhanh nhất”, Minh Khôi chia sẻ. Em cho rằng mỗi lỗi sai là một cơ hội để rà soát và trau dồi kiến thức. Khi luyện đề, Khôi không chỉ cố đạt điểm cao mà còn để phát hiện ra điểm yếu và dành thời gian ôn tập những phần dễ sai. Với quan niệm học để hiểu bản chất thay vì thuộc lòng máy móc, điều quan trọng nhất với Khôi là học thật đúng thay vì học nhiều, và đặc biệt là không để bản thân quá tải.