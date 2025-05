4 tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu hơn 95.000 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản

Các nhóm có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn với mức tăng so với tháng trước như: Lương thực, thực phẩm tăng 11,1%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 12,9%, trong đó nhu cầu các thiết bị làm mát tăng cao do bước vào giai đoạn cao điểm thời tiết nắng nóng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 205.378 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Phần lớn các nhóm mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4 năm 2025 ước đạt 19.485 tỷ đồng, chiếm 15,1% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 44,3% so với tháng trước và tăng 87,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 35,3% so với tháng trước và tăng 96,6% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 46% so với tháng trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ.