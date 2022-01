4 sai lầm nghiêm trọng của bố mẹ vô tình khiến trẻ hạn chế phát triển trong 6 năm đầu đời

2. Vô tư thỏa mãn mọi yêu cầu của con

Nhiều bà mẹ cho rằng hy sinh mọi thứ cho con là điều nên làm. Nhưng với nhiều đứa trẻ, chúng coi đó là điều đương nhiên và không biết ơn cha mẹ mình. Ảnh minh họa.

Nhiều bà mẹ tôn sùng tự do chắc chắn sẽ để con cái mình tự do thoải mái. Do vậy, các mẹ ra sức áp dụng phương pháp tự nhiên nhưng thành ra tự do, không phân biệt được đâu là nên không nên cho con.

Chẳng có bất kỳ nguyên tắc gì cho con, cổ súy cho con ra quyết định trong sự đòi hỏi, điều kiện... theo ý mình và thấy như con mình thật thông minh, tự tin; thậm chí con thích gì ngay lập tức cho tham gia, không thích thì mặc dù thấy rất cần thiết cũng vẫn cho là con ra quyết định đúng.

Nghe tự do thoải mái có vẻ rất tốt cho con trẻ, nhưng làm bất cứ việc gì, con cũng sẽ hành xử một cách “bung xõa” như vậy.

Để rồi càng lớn lên con càng chỉ theo ý mình, nếu không dễ dàng với con, nếu không chơi... hay nói cách khác là con phải hợp tác để tương tác tối thiểu, con phải học những thứ cần thiết ... nhưng phải làm, phải nghĩ, thấy khó khăn một chút là con bất hợp tác, kêu ca, buông bỏ...