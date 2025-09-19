4 ô tô 'dính chùm' trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng

Tuấn Kiệt| 19/09/2025 12:53

4 ô tô tông liên hoàn bên trong hầm Thủ Thiêm khiến các phương tiện hư hỏng, hàng nghìn xe xếp hàng dài, nhích từng mét theo hướng vào trung tâm TPHCM.

Trưa ngày 19/9, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 4 ô tô trong hầm Thủ Thiêm (TPHCM) vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý.

Khoảng 10h cùng ngày, dòng xe lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hướng đại lộ Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

z7027730795093_d9dfee694fbfcbb382a7e63766b217f9.jpg
Hiện trường 4 ô tô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm.

Khi đến giữa hầm Thủ Thiêm, đoạn thuộc phường Sài Gòn, xe tải BKS 51L-69623 đã xảy ra tai nạn liên hoàn với 3 ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều.

Vụ việc khiến các phương tiện hư hỏng, nhiều người ngồi bên trong 3 ô tô hoảng loạn.

Sau khi tai nạn, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đã phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết phân luồng giao thông.

Tai nạn không gây thương tích về người nhưng do vị trí xảy ra giữa hầm Thủ Thiêm đã gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

z7027593542003_ce687c515fa6c9c300fc2806ebd698ca.jpg
Ô tô xếp hàng dài qua hầm Thủ Thiêm theo hướng vào trung tâm TP. Ảnh: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM.
z7027593546544_df9ca30a0ba711de09c25c4478d3ea86.jpg
Kẹt xe lan rộng sang đại lộ Mai Chí Thọ.  Ảnh: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM.

Dù lực lượng CSGT có mặt để điều tiết nhưng do lưu lượng xe theo hướng vào trung tâm TPHCM lớn đã gây ùn xe kéo dài. 

Hàng nghìn phương tiện phải nhích từng mét rất khó khăn trên đại lộ Mai Chí Thọ. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/4-o-to-dinh-chum-trong-ham-thu-thiem-cua-ngo-vao-trung-tam-tphcm-ket-cung-2444170.html
