4 ô tô 'dính chùm' trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng

Khoảng 10h cùng ngày, dòng xe lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hướng đại lộ Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

Trưa ngày 19/9, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 4 ô tô trong hầm Thủ Thiêm (TPHCM) vẫn đang được lực lượng chức năng xử lý.

Hiện trường 4 ô tô tông liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm.

Khi đến giữa hầm Thủ Thiêm, đoạn thuộc phường Sài Gòn, xe tải BKS 51L-69623 đã xảy ra tai nạn liên hoàn với 3 ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều.

Vụ việc khiến các phương tiện hư hỏng, nhiều người ngồi bên trong 3 ô tô hoảng loạn.