4 nữ diễn viên Hàn trung thành với style tối giản mà vẫn đẳng cấp, học hỏi là không lo mặc xấu

Trên phim, các nữ diễn viên Hàn có thể đổi nhiều style long lanh, lồng lộn. Thế nhưng ở ngoài đời thực, họ đều có phong cách thời trang nhất định, thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt. Một số mỹ nhân còn diện đồ rất đơn giản, nhưng sành điệu và chuẩn thanh lịch. Style của các nữ diễn viên này có tính ứng dụng cao, nên dễ dàng để chị em học hỏi, nâng tầm phong cách. Dưới đây chính là 4 mỹ nhân màn ảnh Hàn sở hữu style tối giản mà thời thượng hết nấc, chị em ngắm thì sẽ tìm thấy "chìa khóa" mặc đẹp.

Kim Go Eun

Cao gần 1m70, Kim Go Eun sở hữu lợi thế vóc dáng có thể chinh phục được rất nhiều bộ cánh thời trang. Dẫu vậy ở ngoài đời, cô lại chỉ trung thành với style basic. Các items "chân ái" của Kim Go Eun bao gồm: áo len màu trung tính, quần jeans, giày sneaker hay blazer. Đây là những món thời trang kết hợp ngẫu hứng với nhau cũng có thể tạo nên set trang phục đẹp mắt, sành điệu. Do đó, chị em cũng nên học tập Kim Go Eun, bổ sung cho tủ đồ nhiều items thời trang cơ bản, vậy là mặc đẹp khỏi nghĩ.