4 nhóm thực phẩm giúp tăng số lượng tiểu cầu

Thực phẩm giàu vitamin C

Thường xuyên ăn thực phẩm giàu vitamin C giúp cải thiện sản xuất tiểu cầu trong cơ thể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn tác hại của các gốc tự do làm suy giảm tiểu cầu

Lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 65-90 mg. Vitamin C có nhiều trong các thực phẩm như cam, chanh, kiwi, ớt chuông, rau bina và bông cải xanh trong chế độ ăn uống của mình.

Rau màu xanh lá