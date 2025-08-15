4 nhóm người cần tránh dùng hoa đu đủ đực

Hoa đu đủ đực được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe. (Ảnh minh hoạ)

Hoa đu đủ đực không phải là vị thuốc phù hợp cho tất cả mọi người. Một số đối tượng cần tránh dùng loại hoa này để đảm bảo an toàn, bao gồm: Trẻ em dưới 3 tuổi do hệ tiêu hóa còn non yếu, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi hoặc chất lượng sữa mẹ, người có cơ địa hàn lạnh như đang bị tiêu chảy, cảm lạnh, hoặc người có tiền sử dị ứng phấn hoa.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội, hoa đu đủ đực là vị thuốc dân gian được dùng rộng rãi nhờ những lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, một số trường hợp không nên dùng để tránh gây hại.

Mủ hoa đu đủ đực có chất tương đồng như oxytocin và prostaglandin gây ra co thắt tử cung có nguy cơ gây sẩy thai và sinh non. Hoa đu đủ đực chứa enzym papain có thể ảnh hưởng đến phát triển của thai nhi.

Eenzym papain trong hoa đu đủ đực tác dụng tốt cho tiêu hóa, nhưng nếu dùng thời gian dài sẽ có hại cho cả mẹ và gây rối loạn phát triển tiêu hóa của bé. Cũng do chứa papain, nếu trẻ dưới 3 tuổi sử dụng sẽ khiến tiêu hóa của trẻ mất cân bằng, gây rối loạn tiêu hóa, làm tăng nguy cơ trẻ sẽ bị dị ứng với các chất có trong hoa đu đủ đực.

Các trường hợp lạnh bụng và cơ thể hàn hay gặp vấn đề tiêu chảy thì không nên dùng vì trong hoa đủ đực có những chất khiến cho nhu động đường tiêu hóa tăng lên, khả năng làm các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa trầm trọng hơn.