4 nhân vật 'gây thương nhớ' trong các bộ phim của phù thủy châu Á James Wan

Xuất hiện trong phần thứ 2 của loạt phim The Conjuring, ác quỷ ma sơ Valak đã được James Wan giới thiệu đến khán giả trong trang phục nữ tu cùng tạo hình cực kỳ đáng sợ. Valak được xem là ác quỷ quỷ quyệt nhất và nổi tiếng nhất trong Vũ trụ kinh dị The Conjuring, “mở đường” cho nhân vật này có một phần spin-off mang tên The Nun (tựa Việt: Ác quỷ ma sơ).

Được biết, vị đạo diễn tài năng này đã mất rất nhiều thời gian để phác họa tạo hình của ác quỷ Valak. Trong một buổi phỏng vấn với báo giới, để tạo ra Valak, đạo diễn James Wan đã lấy cảm hứng từ một thực thể tà ác mà nhà ngoại cảm Lorraine Warren đã đụng độ ngay trong căn nhà của mình. Bà quả quyết rằng bà đã bị ám và tấn công trong chính ngôi nhà của mình. Theo mô tả của Lorraine, thực thể này như một xoáy lốc đen với mũ trùm đầu.

Ác quỷ ma sơ Valak đáng sợ này do nữ diễn viên Bonnie Aarons thủ vai trong cả ba bộ phim The Conjuring 2, Annabelle: Creation và The Nun. Bonnie Aarons được biết đến chủ yếu nhờ vai diễn nhân vật vô gia cư trong bộ phim kinh điển Mulholland Drive của David Lynch; và vai Baroness Joy von Troken trong The Princess Diaries 2: Royal Engagement.

Búp bê quỷ ám Annabelle

Không giống như Valak được lấy cảm hứng từ lời kể của nhà ngoại cảm Lorraine Warren, búp bê Annabelle là một thực thể có thật. Con búp bê nổi tiếng này đã gieo rắc tai họa cho rất nhiều người vào thập niên 1970 và hiện đang được bảo quản ở bảo tàng Ocult Warren ở Monroe, Connecticut. Để kiểm soát năng lực ma quái của con búp bê này, Annabelle được đặt bên trong một chiếc hộp gỗ dán dòng cảnh báo "Không được mở cửa" và bên cạnh có một cây thánh giá.