4 người tử vong vì uống rượu bia xong đi bơi

Trong tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa liên tục tiếp nhận 4 nam du khách nước ngoài vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi tắm biển hoặc bơi tại hồ bơi. Đáng tiếc, cả bốn bệnh nhân đều không qua khỏi.

Trường hợp đầu tiên là một du khách sinh năm 1977, tử vong do ngưng tuần hoàn hô hấp vì đuối nước.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông sinh năm 1949, qua đời với chẩn đoán nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, tăng huyết áp và đuối nước.