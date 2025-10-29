4 người tử vong, 4 người nguy kịch khi dùng máy phát điện: Cảnh tỉnh cho nhiều gia đình vẫn đang chủ quan

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, một gia đình 8 người đã gặp sự cố để lại hậu quả thương tâm khi sử dụng máy phát điện trong nhà, vào khoảng thời gian mưa lớn, mất điện. Cụ thể, Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 28/10, vào khoảng 10h45, tại nhà ông Nguyễn Quang Lành (sinh năm 1989), trú khu phố Chợ Mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ ngạt khí. Đến chiều cùng ngày, 4 người được xác định đã tử vong, 4 người còn lại nguy kịch.

Báo Chính Phủ cho biết thêm, trước đó, khu vực bị mất điện do mưa lũ và ngập nước. Gia đình ông Lành đã sử dụng máy phát điện trong nhà, phòng ngủ có điều hòa và đóng cửa kín. Khi người thân không thể liên lạc được, người dân và lực lượng cứu hộ đã lội nước tới nhà và phá cửa.

Họ phát hiện tám người trong nhà nằm bất tỉnh, không khí trong phòng nồng mùi xăng, chiếc máy phát vẫn đang hoạt động. Theo xác định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới sự cố là do ngộ độc khí carbon monoxide (CO) từ máy phát điện đặt trong không gian kín.

Hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài trong vụ 8 người mới nhất ở Đà Nẵng (Ảnh Tiền Phong)

Vì sao không chạy máy phát điện trong nhà, phòng kín?

Các chuyên gia cảnh báo, nhiều vụ ngộ độc khí CO thương tâm những năm gần đây đều xuất phát từ thói quen sử dụng máy phát điện sai cách – đặc biệt là khi người dân thiếu hiểu biết về nguy cơ của loại khí "vô hình" này.

Carbon monoxide (CO) là khí không màu, không mùi, sinh ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu như xăng, dầu, than… Nếu máy phát điện vận hành trong không gian kín hoặc thông gió kém, khí độc nhanh chóng tích tụ và chiếm chỗ oxy trong không khí.