4 ngôi sao Liverpool ám chỉ có thể ra đi

Trong một tiết lộ khác, tinh tế hơn, Andy Robertson nói với Match of the Day rằng có lẽ vị trí của anh tại Liverpool không còn an toàn như trước nữa. Đội trưởng đội tuyển Scotland, hiện 31 tuổi, chỉ còn một năm trong hợp đồng với Liverpool. Anh hiểu rõ tình hình của mình sau khi Liverpool đưa Kerkez vào đội hình. Andy Robertson đã bóng gió về việc cân nhắc tương lai của chính mình.

"Rõ ràng là Liverpool sẽ có một mùa hè bận rộn, vì vậy chúng tôi cần xem mọi người đứng ở đâu", Andy Robertson nhận xét, "Nhưng đây là thời gian đặc biệt ở đây, tôi rất thích thời gian của mình Liverpool. Đó là tám năm đặc biệt, và tôi trân trọng từng khoảnh khắc được chơi trước những người hâm mộ này, đặc biệt là tại Anfield. Hôm nay là ngày đặc biệt”.

Tsimikas cũng có thể rời Anfield. ẢNH: GETTY

Harvey Elliott không thể kìm được nước mắt khi ôm cha mình trên sân sau trận hòa 1-1 của Liverpool với Crystal Palace vào ngày cuối cùng của mùa giải, và khả năng Elliott phải ra đi ngày càng cao sau khi chỉ được đá chính hai lần tại Premier League trong cả mùa giải.

Là cầu thủ ra sân thường xuyên dưới thời HLV Jurgen Klopp, Elliott thấy việc đá chính trong đội hình của HLV Arne Slot khó khăn hơn nhiều. Sau cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần ăn mừng danh hiệu Premier League của Liverpool, Harvey Elliott viết: "Câu lạc bộ này. Những người hâm mộ này, thành phố này, mãi mãi trong trái tim tôi. Cảm ơn vì một trải nghiệm tuyệt vời khác".

Harvey Elliott đã công khai cân nhắc tương lai của mình và không thiếu đội theo đuổi ở Premier League. Câu hỏi đặt ra là liệu có ai đáp ứng được mức định giá bán Harvey Elliott khoảng 40 triệu bảng Anh của Liverpool hay không, hoặc liệu Liverpool có sẵn sàng giảm giá hay không.

Tương tự như vậy, Kostas Tsimikas đã khiến người hâm mộ phải đoán già đoán non về sự nghiệp của anh tại Anfield, sau khi anh hồi tưởng về vinh quang của Liverpool trên phương tiện truyền thông xã hội.