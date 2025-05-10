4 năm sau khi yêu 'phú bà' Vbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?

Lâm Bảo Châu muốn khán giả "ghét"

Lâm Bảo Châu trước khi xuất hiện trong "Chị ngã em nâng" đã tham gia một lớp học diễn xuất ngắn hạn.

Khi vào vai Lê Bi, chàng diễn viên phải giảm cân 4kg để phù hợp với vai diễn. Nói về nhân vật Lê Bi, Lâm Bảo Châu trải lòng: "Lê Bi có nhiều góc tối và mảng màu trầm buồn - những điều vốn xa lạ với con người thật của tôi. Vì vậy, tôi phải dành nhiều thời gian quan sát, tìm chất liệu từ đời sống để khắc họa nhân vật chân thật nhất".

Lâm Bảo Châu trong vai Lê Bi phim "Chị ngã em nâng".

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lâm Bảo Châu tiết lộ bản thân cũng khá ngần ngại nhưng được sự động viên từ phía nữ ca sĩ Lệ Quyên mà anh có thêm động lực và niềm tin để trở lại thị trường giải trí, trở lại điện ảnh hoàn thành giấc mơ dang dở của mình.