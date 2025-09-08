4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

NSƯT Hoài Linh: Danh hài đắt show cả phim ảnh lẫn gameshow

NSƯT Hoài Linh là một nghệ sĩ đa tài. Anh vừa là một danh hài xuất chúng, vừa là nghệ sĩ kịch và ca sĩ với nhiều ca khúc được khán thính giả yêu thích. Khi Hoài Linh có ý định theo đoàn múa, gia đình anh đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản vì cha mẹ anh muốn anh theo ngành sư phạm nhưng vì vấn đề lý lịch nên không thành. Trong thời gian cộng tác với đoàn múa Ponaga, anh đã lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam.

NSƯT Hoài Linh từng rất đắt show trong làng giải trí phía Nam.

Vũ sư Đặng Hùng là người đã dạy anh về bộ môn múa, trong khi về dân ca thì anh tự học. Vào năm 1991, anh tham dự cuộc thi "Những giọng hát hay tại Nha Trang" và được giải thưởng. Tại Nha Trang, anh gặp Thanh Lộc (một diễn viên của ban kịch tỉnh Khánh Hòa mới giải tán, gia nhập đoàn Ponaga), mời anh phối hợp để làm một cặp hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Hoài Linh vui vẻ nhận lời, hai người diễn thử và có kết quả tốt.

Rồi từ đó anh chính thức bước vào lĩnh vực hài kịch, rất thích hợp với bản tính của anh là người thường hay đùa giỡn trong gia đình. Tuy nhiên, Hoài Linh cho biết, anh vẫn run khi diễn hài lần đầu tiên trước khán giả.