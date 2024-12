4 năm liên tiếp Việt Nam đứng đầu danh sách có chi phí rẻ với khách quốc tế

Theo báo cáo được InterNations, Tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ thực hiện dựa trên khảo sát với khách quốc tế, Việt Nam tiếp tục đứng đầu danh sách là nơi có chi phí rẻ với người nước ngoài. Theo kết quả báo cáo gần đây, Việt Nam được vinh danh là nơi đáng sống nhất thế giới và đứng đầu trong danh sách quốc gia có chi phí giá rẻ với người nước ngoài. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Việt Nam nhận được danh hiệu này theo kết quả từ InterNations, Tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ, thực hiện dựa trên khảo sát với khách quốc tế. Để có được kết quả này, Tổ chức InterNations đã yêu cầu những người tham gia khảo sát đánh giá chấm theo các thang điểm từ "Rất tệ" tới "Rất tốt". Những yếu tố chính bao gồm chi phí sinh hoạt, mức độ hài lòng với tình hình tài chính và liệu thu nhập có đủ dùng cho một cuộc sống thoải mái tại quốc gia đó hay không. Đoàn khách Ấn Độ trải nghiệm du lịch Việt Nam (Ảnh minh họa: Đơn vị lữ hành cung cấp). Kết quả cho thấy, Việt Nam giành vị trí đầu bảng trong "Chỉ số tài chính cá nhân" của báo cáo thường niên do InterNations thực hiện. Các chuyên gia nhận định, kết quả này của Việt Nam không phải là ngẫu nhiên. Với 86% người nước ngoài đánh giá chi phí sinh hoạt tại Việt Nam ở thang điểm tích cực, cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 40%. Một nửa số khách nước ngoài tham gia khảo sát cũng cho biết, chi phí cuộc sống ở Việt Nam rất tốt, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 12%. "Người dân ở đây rất thân thiện, hiếu khách và phí sinh hoạt thấp", một vị khách người Mỹ tham gia khảo sát, chia sẻ với nhân viên của InterNations. Tuy nhiên cuộc sống tại Việt Nam không phải không có thách thức. Khách quốc tế để số điểm thấp nhất là chỉ số về môi trường và khí hậu. Không ít người bày tỏ lo ngại về chất lượng không khí, môi trường đô thị và dịch vụ xanh. Ngoài Việt Nam, báo cáo năm 2024 của tổ chức này còn chỉ ra 9 quốc gia khác, nơi du khách có thể sống thoải mái mà không phải chịu áp lực tài chính quá căng thẳng. Trong đó các quốc gia châu Á chiếm ưu thế. Khu vực Mỹ Latinh có các đại diện như Colombia, Mexico và Brazil. Trước đó vào tháng 12/2023, trong một bài viết được đăng tải trên chuyên trang tư vấn du lịchTravel2Next của Australia, Việt Nam được nhận xét là "một trong những quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp và trở thành điểm đến tuyệt vời để khách nước ngoài ghé thăm". "Quốc gia này sở hữu nhiều địa danh độc đáo để tham quan và trải nghiệm trong khi mức chi phí khá phải chăng với khách nước ngoài. Thậm chí, bạn có thể dễ dàng thưởng thức một tách cà phê đậm đặc thơm ngon với giá chỉ 0,5 USD", một phần bài viết chia sẻ. Bên trong một căn hộ cao cấp cho thuê ở quận 1, TPHCM (Ảnh minh họa: Agoda). Tiếp đó, Travel2Next cũng liệt kê một số chi phí sinh hoạt cơ bản tại những thành phố lớn ở Việt Nam để khách quốc tế tham khảo. Tùy từng thành phố sẽ có mức sống khác nhau. Chuyên trang đưa ra mức sinh hoạt của 3 thành phố đại diện, gồm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Cụ thể, tại TPHCM, Travel2Next cho biết giá thuê nhà tại thành phố này từ 400 USD đến 2.000 USD/tháng tùy theo khả năng kinh tế của mỗi người. Với giá thuê nhà 2.000 USD (50 triệu đồng), du khách có thể lưu trú trong những căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Mức lưu trú dài hạn thấp nhất ở thành phố này từ 400 USD (khoảng 10 triệu đồng) cho một căn hộ cơ bản. Tiếp đến là Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam, có thể là địa điểm thú vị và sôi động để sinh sống. Giá thuê các căn hộ cơ bản từ 300 USD (7,6 triệu đồng) tùy theo khả năng kinh tế. Nếu muốn ở những căn cao cấp hơn sẽ có giá từ 1.000 USD (hơn 25 triệu đồng). Tiện ích trong các căn hộ đều tương đương với những căn ở TPHCM. Ẩm thực Việt phong phú là một trong những yếu tố thu hút khách quốc tế (Ảnh minh họa: Du lịch Hà Nội). Thành phố biển Đà Nẵng được Travel2Next nhận định là nơi "rất phù hợp dành cho khách nước ngoài tới sinh sống" với mức sinh hoạt thấp nhất so với 2 thành phố kể trên. Ngoài ra, Đà Nẵng còn là thiên đường ẩm thực với chi phí ăn uống mỗi tháng từ 100 USD đến 200 USD. Travel2Next cho rằng "Việt Nam là nơi đáng sống" vì có hệ thống y tế tốt cả chất lượng và giá cả. Tuy nhiên, du khách vẫn nên mua bảo hiểm du lịch hoặc bảo hiểm quốc tế phòng những trường hợp không may xảy ra. Chuyên trang tư vấn du lịch của Australia cũng gợi ý một vài nghề nghiệp phù hợp với khách nước ngoài khi sống tại Việt Nam như dạy tiếng Anh (chuyên môn càng tốt thì mức thu nhập càng cao), kỹ sư phần mềm bởi Việt Nam đang định hình trở thành trung tâm công nghệ thông tin của khu vực và có nhu cầu rất lớn về ngành nghề này. Ngoài ra, khách nước ngoài có nhiều cơ hội kinh doanh tại đây.