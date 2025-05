4 mỹ nhân trang bìa tạp chí áo tắm hot nhất hành tinh

Dunne thực hiện bộ ảnh áo tắm mới ở biển Bermuda cùng Lauren Chan và Ben Watts. Giống như đàn chị, đây là lần thứ 3 cựu vận động viên làm người mẫu cho SI Swimsuit. Hai lần trước cô chụp ảnh tại Puerto Rico và Bồ Đào Nha vào năm 2023 và 2024.

“Khi mọi người xem những bức ảnh của tôi trên Sports Illustrated. Tôi muốn họ hiểu phụ nữ có thể làm tốt cả hai công việc. Bạn có thể là vận động viên. Bạn có thể học tập. Bạn có thể làm người mẫu. Bạn có thể trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trong khi làm tất cả mọi việc”, Dunne chia sẻ.

Jordan Chiles

Cũng là vận động viên thể dục dụng cụ, Jordan Chiles có mặt trong danh sách tham dự Olympic 2020 của đội tuyển quốc gia Mỹ. Cô cùng đồng đội giành được huy chương bạc khi thi đấu ở Tokyo, Nhật Bản.

Sau đó, Chiles tiếp tục giành được 2 danh hiệu cá nhân tại giải NCAA và UCLA (Đại học California) vào năm 2023.

Năm 2024 đánh dấu mốc chói lọi nhất sự nghiệp của người đẹp sinh năm 2001 khi cô giành được huy chương vàng thi đồng đội tại Olympic Paris 2024. Hiện tại, cô đang thuộc biên chế của đội thể dục dụng cụ nữ UCLA Bruins.

Tháng 3, Chiles phát hành cuốn hồi ký I'm That Girl: Living the Power of My Dreams (Tôi là cô gái đó: Sống với sức mạnh của những giấc mơ). Nội dung sách kể về những trải nghiệm trong cuộc sống của nữ vận động viên 24 tuổi này.

Giống với Salma Hayek, đây là lần đầu Chiles thử sức với vai trò người mẫu áo tắm cho SI Swimsuit. Điều này không quá làm khó Chiles vì cô từng hợp tác với các thương hiệu lớn như Nike, Milani Cosmetics và Urban Outfitters.