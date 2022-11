4 món đừng đụng đũa nếu để qua đêm dù ngon đến mấy

Nhiều người có thói quen nấu dư đồ ăn từ tối hôm trước, cất tủ lạnh dành cho bữa sau, hâm nóng ăn tiếp. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mọi món ăn sau khi nấu chín có thể để được ở nhiệt độ bên ngoài trong 2 giờ đồng hồ. Sau thời gian này, các vi khuẩn có hại có thể phát triển nhanh về số lượng cũng như sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ngộ độc.

Do đó nếu thực phẩm không được sử dụng ngay hoặc thực phẩm thừa, cần bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C.

Trong trường hợp bảo quản dưới 5 độ C, tức ngăn mát tủ lạnh, thì thời gian bảo quản cũng không quá 1-2 ngày. Sau thời gian này, thức ăn vẫn có thể bị hỏng và gây ngộ độc.