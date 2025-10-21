4 mẫu xe hot một thời đã dừng bán khiến nhiều khách Việt tiếc nuối

Sau nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, thị trường ô tô Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với hàng chục thương hiệu quốc tế cùng hàng trăm mẫu xe trải dài ở mọi phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp.

Tuy nhiên, song hành với những cái tên mới liên tục xuất hiện là không ít mẫu xe từng được người Việt yêu thích nhưng nay đã phải lặng lẽ rời cuộc chơi. Sự rời đi của những mẫu xe này gợi lại nhiều hoài nhớ trong lòng những người từng gắn bó, nhưng cũng phản ánh bước chuyển mình của thị hiếu người tiêu dùng.

Dưới đây là những mẫu xe đã dừng bán tại Việt Nam trong nhiều năm qua nhưng không ít khách hàng vẫn tỏ ra tiếc nuối:

Suzuki Vitara – SUV đô thị 'sành điệu' một thời

Suzuki Vitara từng là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ đầu tiên góp mặt tại Việt Nam, chính thức xuất hiện từ những năm 2003 và nhanh chóng tạo được ấn tượng nhờ kiểu dáng cứng cáp, động cơ mạnh mẽ đậm chất off-road và độ bền cao theo chuẩn xe Nhật.

Suzuki Vitara là chiếc SUV cỡ nhỏ nhưng thiên về địa hình. Ảnh: Suzuki

Tuy nhiên, sau một thời gian “làm mưa làm gió”, doanh số của Vitara giảm dần dẫn đến quyết định ngừng lắp ráp trong nước vào năm 2008 của Suzuki. Mẫu xe này được làm mới và trở lại Việt Nam vào năm 2011 với cái tên Grand Vitara dưới dạng nhập khẩu từ Nhật Bản nhưng cũng nhanh chóng ngừng phân phối 2 năm sau đó do doanh số thấp.