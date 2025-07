4 mẫu sedan giá rẻ 15 năm tuổi nhưng kiểu dáng vẫn khiến nhiều người trầm trồ

Phiên bản Focus 2008-2011 tại Việt Nam có cả biến thể sedan và hatchback 5 cửa, mang phong cách thiết kế châu Âu với đường nét gọn gàng, khỏe khoắn nhưng không lỗi thời. Những chi tiết như cụm đèn pha liền khối, lưới tản nhiệt nhỏ gọn và phần đuôi xe đơn giản nhưng cân đối giúp tổng thể xe vẫn giữ được vẻ đẹp hài hòa, không quá "tụt hậu" so với mặt bằng thẩm mỹ ngày nay.

Không chỉ ở ngoại hình, Ford Focus 2010 còn ghi điểm nhờ khung gầm chắc chắn, cảm giác lái đầm tay – điều mà nhiều người mê xe cũ đánh giá cao. Dù không còn được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn có cộng đồng người dùng trung thành, đặc biệt là những ai tìm kiếm một chiếc xe bền bỉ, an toàn và “có hồn”.

4. Kia Forte 2009-2012

KIA Forte được nhập về thị trường Việt Nam từ Hàn Quốc từ những năm 2009, hầu hết là phiên bản nội địa thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân. Forte chính là cái tên khác của KIA Cerato tại một số thị trường vào những năm này mà hiện nay là KIA K3.

Thiết kế thế hệ Forte từ 2009-2013 vẫn khá bền dáng và được nhiều người yêu thích.

Năm 2010, mẫu xe KIA Forte được THACO lắp ráp trong nước với nhiều phiên bản khác nhau như SX AT, SX MT, EX MT và EX MTL. Xe được trang bị động cơ xăng 1.6L, ngoài ra có thêm động cơ 2.0L nhưng khá hiếm gặp. Thiết kế chung của KIA Forte thế hệ này là khá hiện đại với những đường nét vuông vức, mạnh mẽ. Xe được trang bị la-zăng 17 inch, đèn định vị Led cùng options "miên man".

Trên bản cao cấp nhất của Kia Forte trang bị màn hình cảm ứng, điều hòa tự động có chức năng lọc không khí, đầu CD có thể kết nối USB/AUX/Bluetooth, hệ thống sưởi cho hàng ghế trước, khởi động bằng nút bấm đi kèm chìa khóa thông minh. Ngoài ra xe còn có cửa sổ trời, gương chỉnh và gập điện, vô lăng tích hợp, lẫy chuyển số,... Những trang bị khá hiện đại ngay cả trên những mẫu xe bình dân ngày nay.

