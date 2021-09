4 lý do không nên trở thành antifan của BTS!

Thị trường âm nhạc ngày càng phát triển đến mức có phần bão hòa khiến khán giả trở nên khó tính và khắt khe hơn với giới nghệ sĩ. Bất cứ idolgroup nào dù có nổi tiếng đến đâu cũng có một lượng antifan nhất định. BTS là một trong những nhóm nhạc thần tượng có nhiều antifan nhất trong làng giải trí Hàn Quốc hiện nay.

BTS là nhóm nhạc có lực lượng antifan hùng hậu

Việc thích hay ghét BTS là quyền tự do của mỗi người. Antifan có thể ghét BTS vì nhiều lý do, thậm chí là không có lý do gì cả. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của những kẻ ghét bỏ đã khiến boygroup này chịu không ít tổn thương, nhưng đây cũng là động lực để họ vươn lên từng ngày.

Tuy nhiên không phải antifan lúc nào cũng là người chiến thắng. Hãy thử đặt mình vào vị trí một antifan của BTS để cảm nhận được nỗi khổ mà họ đang chịu đựng lớn đến cỡ nào!

Mệt mỏi với hàng tá thành tích và kỷ lục!

Thử tưởng tượng một ngày bạn lên lớp và biết đứa mình ghét nhất lớp vừa đạt học bổng 6 số 0 hoặc được hotboy đẹp trai nhất trường tỏ tình, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn là không vui vẻ gì cho cam đúng không?