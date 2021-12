4 lời khuyên dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư

Your browser does not support the audio element.

Dưới đây là 4 lời khuyên chuyên gia Bệnh viện K đưa ra với bệnh nhân ung thư:

1. Duy trì cân nặng lý tưởng

Đối với nhiều người bệnh, nên tránh giảm cân bằng cách dung nạp đủ lượng calo mỗi ngày. Đối với những người bệnh thừa cân - béo phì, cần giảm cân.

Các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân đừng tẩm bổ sau điều trị ung thư, bởi nhiều người cân nặng tăng vọt vì bồi bổ. Trong khi đó, có những nghiên cứu cho thấy tăng cân làm tăng nguy cơ tái phát ung thư, trong đó có ung thư vú.

"Sau điều trị bệnh, cần duy trì chế độ sinh hoạt như bình thường nhất có thể, vận động thể dục thể thao, nếu có thể đi làm bình thường. Sau điều trị không để tăng cân, nhiều người vội bồi bổ tăng cân sau điều trị, trong khi đó có những nghiên cứu tăng cân làm tăng nguy cơ tái phát", TS.BS Lê Thanh Đức (Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K) khuyến cáo.

2. Tập luyện thể dục thường xuyên