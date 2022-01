4 lợi ích của cam trong mùa đông

Tăng cường khả năng miễn dịch



Quả cam chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. Do đó, thêm cam vào chế độ ăn uống mùa đông giúp thải độc tố và ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do. Điều này giúp tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa cảm lạnh và cảm cúm, ho và hắt hơi trong mùa đông.