4 loại thực phẩm không nên bảo quản trong tủ lạnh, đọc xong đừng mắc phải sai lầm nữa

Vì vậy, mọi người phải biết rằng không được bảo quản khoai tây ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra, khi bảo quản ở nhiệt độ thấp sẽ có nhiều nước, đồng thời thúc đẩy quá trình nảy mầm của khoai tây, do đó chất solanin trong khoai tây sẽ vượt quá tiêu chuẩn, không thích hợp để tiêu thụ. Vì vậy, không bao giờ được bảo quản khoai tây trong tủ lạnh, nếu bạn bảo quản khoai tây trong tủ lạnh thì hãy nhanh chóng lấy ra.

2. Cà chua

Do tổ chức tế bào bên trong của cà chua tương đối lỏng lẻo, và thành tế bào rất mỏng, lại chứa nhiều nước tự do nên nếu bảo quản trong tủ lạnh sẽ dễ làm cho tế bào bị đông và trương nở, làm cho quả nhanh bị hư hỏng. Ngoài ra, sẽ có vi khuẩn bám vào, có thể gây ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn sau khi chúng ta ăn phải.