4 loại cây cảnh cực độc, chớ dại trồng trong nhà kẻo gây hại cho sức khỏe

Cây xanh không chỉ làm đẹp cho không gian sống mà còn giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Tuy nhiên, có những loại cây chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây hại cho sức khỏe con người, thậm chí là tử vong nếu tiếp xúc hoặc nuốt phải. Trúc đào (Nerium oleander) Trúc đào là loài cây quen thuộc ở Việt Nam, thường được trồng làm cảnh ven đường, công viên, trường học. Sở hữu vẻ đẹp rực rỡ với những chùm hoa màu hồng, trắng, đỏ, vàng, trúc đào thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ đẹp ấy là sự nguy hiểm tiềm tàng. Toàn bộ các bộ phận của cây trúc đào, từ rễ, thân, lá, hoa cho đến nhựa cây đều chứa độc tố cực mạnh, đặc biệt là glycosid tim mạch như oleandrin và neriin. Hầu hết các bộ phận của cây trúc đào đều chứa độc tố. Ảnh: Getty Images

Nhựa cây trúc đào có thể gây kích ứng da, nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, phồng rộp. Chỉ cần một lượng nhỏ lá trúc đào cũng có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng dữ dội, rối loạn nhịp tim, co giật, hôn mê, thậm chí là tử vong. Khói từ cây trúc đào cháy cũng chứa độc tố, có thể gây hại cho hệ hô hấp. Lưu ý: - Trẻ em đặc biệt nhạy cảm với độc tố của trúc đào. - Ngay cả khi tiếp xúc với một lượng nhỏ trúc đào cũng có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng. - Không nên trồng trúc đào gần nguồn nước sinh hoạt vì độc tố có thể ngấm vào nước. Cây hoa chuông (Brugmansia suaveolens) Cây hoa chuông là loài cây cảnh được ưa chuộng bởi vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy với những bông hoa hình chuông lớn, màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây, từ hoa, lá, thân, rễ đều chứa độc tố alkaloid scopolamine, hyoscyamine và atropine. Cây hoa chuông được nhiều người ưa chuộng trồng làm cảnh. Ảnh: Adobe Stock Nếu riếp xúc với độc tố từ cây hoa chuông, bạn có thể sẽ gặp kích ứng da, mắt, niêm mạc, gây mẩn ngứa, sưng đỏ. Trong thời hợp nuốt phải, ra các triệu chứng có thể bao gồm như giãn đồng tử, mờ mắt, khô miệng, sốt cao, ảo giác, lú lẫn, hoang tưởng, mất trí nhớ, hôn mê, thậm chí là tử vong. Lưu ý: - Hoa chuông có mùi thơm nồng nàn, đặc biệt là vào ban đêm, có thể gây say, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn nếu ngửi quá lâu. - Không nên trồng hoa loa kèn trong phòng ngủ hoặc những nơi kín gió. Ngô đồng (Jatropha podagrica) Ngô đồng là cây cảnh phổ biến, được ưa chuộng bởi hình dáng độc đáo với thân phình to như cái bình và hoa màu đỏ rực rỡ. Tuy nhiên, trong thân, củ, lá và đặc biệt là hạt ngô đồng có chứa chất curcin - một loại độc tố protein cực mạnh, gây ức chế tổng hợp protein và gây chết tế bào. Ngô đồng là cây cảnh phổ biến nhưng có chứa độc tố mà ít người biết. Ảnh: Istock Tiếp xúc, nhựa cây có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, nổi mẩn đỏ, ngứa. Nếu nuốt phải, nhựa cây ngô đồng có thể gây rát họng, miệng, đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy ra máu, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn tim mạch, suy gan, suy thận, ức chế hệ thần kinh trung ương, thậm chí là tử vong. Lưu ý: - Hạt ngô đồng có độc tính cao nhất. - Trẻ em thường tò mò, nghịch ngợm, dễ nuốt phải hạt ngô đồng nên cần đặc biệt lưu ý. - Cần đeo găng tay khi chăm sóc cây ngô đồng. Vạn niên thanh (Dieffenbachia) Vạn niên thanh là cây cảnh được ưa chuộng trong nhà bởi vẻ đẹp xanh mướt, dễ trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, lá và thân cây vạn niên thanh chứa tinh thể canxi oxalat hình kim, một chất gây kích ứng mạnh. Lá và thân cây vạn niên thanh chứa chất gây kích ứng mạnh. Ảnh: Getty Images

Nhựa cây tiếp xúc với da gây ngứa rát, nổi mẩn đỏ, sưng tấy, phồng rộp. Nhựa bắn vào mắt có thể gây tổn thương giác mạc, viêm kết mạc, giảm thị lực, thậm chí là mù lòa. Ngoài ra, nuốt phải nhựa cây vạn niên thanh có thể gây bỏng rát miệng, họng, khó thở, sưng lưỡi, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, co giật, nghẹt thở. Lưu ý: - Nên đeo găng tay khi chăm sóc cây vạn niên thanh. - Tránh đặt cây ở nơi trẻ em dễ tiếp cận. - Khi bị nhựa cây bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay lập tức với nước sạch và đến cơ sở y tế để được khám. Theo Báo điện tử VOV