4 hạng mục cần kiểm tra kỹ trước khi mua xe Subaru cũ

Trong phân khúc xe cũ, các dòng xe Nhật Bản nói chung và xe Subaru nói riêng luôn được nhiều người quan tâm bởi thương hiệu này nổi tiếng về độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và an toàn vượt trội. Tuy nhiên, việc mua xe Subaru cũ không hề đơn giản, bởi nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, người mua có thể phải đối mặt với chi phí sửa chữa đắt đỏ.

Xe Subaru được nhiều người tìm kiếm trên thị trường xe cũ nhờ độ tin cậy cao. Ảnh: Subaru

Theo các trang chuyên bán xe cũ, khoảng cách giá giữa xe mới và xe cũ đang thu hẹp. Vì vậy, để mua được một chiếc Subaru cũ “đáng đồng tiền bát gạo”, bạn cần đặc biệt chú ý đến những hạng mục sau.

Hở gioăng mặt máy và vấn đề với dây đai cam

Gioăng mặt máy hay còn gọi là gioăng đầu xi-lanh là “căn bệnh kinh niên” của nhiều mẫu Subaru cũ, nhất là với dòng động cơ mã hiệu EJ.