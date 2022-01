4 đợt dịch Covid-19 tại Việt Nam

Hàng ngàn người dân TP.HCM xếp hàng test nhanh Covid-19 (ảnh chụp tháng 7/2021) - Ảnh: Trương Thanh Tùng

Đến 31/5/2021, TP.HCM quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, riêng một số khu vực theo Chỉ thị 16. Nhưng trong hơn 1 tháng thực hiện giãn cách, dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng và lan rộng. Ngày 9/7/2021, TP quyết định áp dụng Chỉ thị số 16 quy mô toàn TP. Thời gian này, tại các tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ, dịch cũng bắt đầu lan nhanh.



Sau hơn 5 tháng xảy ra đợt dịch thứ 4, đến hết ngày 10/10/2011, Bộ Y tế đánh giá dịch đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với 835.036 ca mắc tại cộng đồng ở 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 20.520 ca tử vong (tỷ lệ tử vong/số mắc là 2,4%).



Theo đánh giá của Bộ Y tế, đợt dịch 4 có sự xuất hiện của biến chủng Delta lây lan nhanh, mạnh, diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài trên nhiều địa phương khiến các ca lây nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn, vượt hơn nhiều so với dự báo. Dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước.



Đặc biệt, làm đình trệ hoạt động sản xuất, tác động tiêu cực đến việc làm, sinh kế, tâm lý nhân dân, nhất là người lao động, cộng đồng doanh nghiệp. Số nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn cũng gây quá tải hệ thống y tế và làm tăng số tử vong, nhất là tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.



Ở giai đoạn đầu của đợt dịch 4, khi vắc xin Covid-19 chưa sẵn sàng, tỷ lệ bao phủ vắc xin chưa cao, nước ta tiếp tục duy trì áp dụng triệt để 5 nguyên tắc: “ngăn chăn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch và điều trị hiệu quả”. Chính phủ sớm đẩy mạnh chủ trương ngoại giao vắc xin, quyết định thành lập tổ công tác phụ trách vấn đề này. Kết quả, Việt Nam đạt được số lượng vắc xin “nhanh nhất và nhiều nhất có thể”.



Đến tháng 10/2021, khi lượng vắc xin về Việt Nam đã đảm bảo, sẵn sàng cho công tác tiêm chủng quy mô lớn nhằm đạt tỷ lệ bao phủ diện rộng, nước ta chuyển hướng sang chiến lược: “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, với giải pháp “5K+ vắc xin+ thuốc điều trị+công nghệ+ ý thức của nhân dân” cùng 3 trụ cột là xét nghiệm, cách ly, điều trị. Đồng thời, kết hợp hài hòa giữa “phòng ngự và tấn công” nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc, nặng phải nhập viện và tử vong.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân TP.HCM - Ảnh: Trương Thanh Tùng

Sau đó, qua thực tiễn tình hình và tham khảo ý kiến các chuyên gia, Chính phủ cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch thống nhất chuyển hướng từ “phòng ngự” sang “tấn công”. Phương châm là lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”; lấy người dân là “chiến sỹ”, trung tâm và chủ thể phòng chống dịch, kịp thời đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến gần dân nhất. Bên cạnh đó, tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ, chi viện kịp thời cho địa phương có dịch và có nguy cơ cao bùng phát dịch mạnh.



Bộ Y tế cho hay, so với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam là nước dân số đông, mật độ dân cư cao, thiếu vắc xin, nên phòng chống dịch hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao, chúng ta từng bước khống chế được dịch bệnh tại các tâm dịch TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An,…



Giai đoạn “thích ứng an toàn” và nguy cơ chủng Omicron lây lan diện rộng



Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới và các nhà khoa học, dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch diễn biến phức tạp. khó lường. Tuy nhiên, việc bao phủ vắc xin, có thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó, từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch.



Tại Việt Nam, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128, quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Sau khi khai mạnh mẽ công tác tiêm chủng và chuyển sang “thích ứng an toàn”, đến nay, nước ta ghi nhận thêm hơn 1,3 triệu ca mắc và trên 16.000 bệnh nhân tử vong (số liệu tính tới hết ngày 24/1/2022).



Bộ Y tế nhận định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các tỉnh, thành phố đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp với số nhiễm mới khoảng 15.000 ca/ngày tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.