4 điều phụ huynh cần làm để thúc đẩy sự tự tin của trẻ

Margot Machol Bisnow là một nhà văn, một bà mẹ, và là chuyên gia về nuôi dạy con cái. Bà có kinh nghiệm 20 năm làm việc trong chính phủ Mỹ, và là tác giả của cuốn sách "Raising an Entrepreneur: How to Help Your Children Achieve Their Dreams" (Tạm dịch: "Nuôi dạy một doanh nhân: Cách giúp trẻ đạt được ước mơ").

Khi viết cuốn sách trên, tác giả Margot Machol Bisnow đã hỏi 70 bậc cha mẹ của những người thành đạt về những điều mà họ đã làm để giúp con cái trở nên dũng cảm và tự tin. Và dưới đây là 4 đáp án chung:

Dạy trẻ luôn tò mò và không bao giờ sợ hãi

Đôi khi, hãy để trẻ em phá vỡ các quy tắc (Ảnh: Getty).

Tania Yuki là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Shareablee, một công ty chuyên phân tích ảnh hưởng của các nền tảng truyền thông xã hội của các doanh nghiệp. Từ khi mới 4 tuổi, cô đã bắt đầu phát triển sự tự tin và khả năng sẵn sàng thử nghiệm. Có một lần, khi cùng bố vào một cửa hàng sang trọng, cô đã chạm vào mọi thứ mặc dù có biển báo "KHÔNG CHẠM VÀO".