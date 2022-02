3. Muốn tự do

Dù đã kết hôn, phụ nữ hay đàn ông đều muốn sự tự do. Họ vẫn cần không gian riêng dù là vợ chồng. Thế nên hãy tôn trọng cuộc sống của nhau để giữ hôn nhân hạnh phúc. Bạn cũng chẳng hề có quyền lực để kiểm soát một ai đó ngoài bạn, đôi khi làm chủ mình mà còn chưa được nữa là.

Vậy nên tốt nhất là giữ vững giá trị và sự bình an của bản thân, đừng cố can thiệp vào quyền tự do của ai đó để mà đánh mất đi tự do của chính mình. Tình yêu hôn nhân cũng cần tự do như cá cần nước vậy.