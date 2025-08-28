4 điểm đến 'nhuộm đỏ săc cờ' dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội: Góc nào cũng thành ảnh đẹp, ký ức đẹp

28/08/2025 20:40

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, hòa cùng không khí hân hoan của hàng vạn người dân và du khách.

Phố cổ Hà Nội

Đây là lựa chọn đầu tiên không thể bỏ qua. Những tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Lược, Ấu Triệu… vốn nổi tiếng nhộn nhịp nay càng trở nên lung linh hơn trong ngày lễ. Từng con ngõ, từng mái nhà đều ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên một phông nền lý tưởng cho những bức ảnh sống động, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

dia diem chup anh 29 1 1
Khu vực phố cổ.

Ô Quan Chưởng

Cánh cổng duy nhất còn sót lại của Kinh thành Thăng Long xưa. Nơi đây được trang hoàng bằng cờ Tổ quốc hai bên, vừa cổ kính vừa thiêng liêng. Không chỉ là bức tường thành chứng nhân lịch sử, Ô Quan Chưởng còn là “tọa độ check-in”, gợi nhắc người trẻ về quá khứ hào hùng của cha ông.

Phố Hàng Cháo (Ô Chợ Dừa)

Nếu muốn trải nghiệm một không gian độc đáo thì phố Hàng Cháo chắc chắn sẽ làm bạn ấn tượng. Con phố nổi bật bởi “biển cờ” với hơn 12.000 lá cờ nhỏ và nhiều cờ lớn, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đây là một trong những điểm đến hút giới trẻ mỗi dịp lễ hội bởi không khí vừa rực rỡ vừa trang nghiêm.

537824019102242763276104926411342899854651869n
Hàng Cháo địa điểm check in lý tưởng.

Hoàng thành Thăng Long

Được điểm tô thêm sắc đỏ của cờ Tổ quốc, khu di tích cổ kính này mang đến nhiều góc ảnh đẹp, từ cổng Đoan Môn đến lối ra đường Hoàng Diệu. Đây là nơi để giới trẻ vừa tận hưởng không gian yên bình, vừa cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử ngàn năm.

2 địa điểm check in lịch sử không thể bỏ qua

Đặc biệt, Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là trung tâm của mọi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không gian nơi đây luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho mỗi người khi đứng trước dòng chữ khắc “1945 – 2025” nổi bật trên nền trời xanh. Với những ai yêu thích nhiếp ảnh, góc chụp từ dưới lên sẽ giúp ghi trọn khung cảnh uy nghiêm và thiêng liêng.

Một trong những địa điểm hút khách du lịch và các bạn trẻ khác là Hồ Hoàn Kiếm. Nằm giữa phố cổ tấp nập, hồ nước xanh mát, cây cối rợp bóng mang lại bầu không khí trong lành, lãng mạn. Buổi sáng tinh khôi hay chiều tà hoàng hôn, nơi đây đều trở thành phông nền tuyệt đẹp cho những tấm hình kỷ niệm.

Sự kiện A80 không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về những địa chỉ giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Với các bạn trẻ, hành trình “check-in” này vừa là cách lưu giữ ký ức, vừa là lời tri ân quá khứ, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến.

Minh Khang

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/4-diem-den-nhuom-do-sac-co-dip-2-9-tai-ha-noi-goc-nao-cung-thanh-anh-dep-ky-uc-dep-a566390.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/4-diem-den-nhuom-do-sac-co-dip-2-9-tai-ha-noi-goc-nao-cung-thanh-anh-dep-ky-uc-dep-a566390.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Điểm đến
            4 điểm đến 'nhuộm đỏ săc cờ' dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội: Góc nào cũng thành ảnh đẹp, ký ức đẹp
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO