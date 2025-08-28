4 điểm đến 'nhuộm đỏ săc cờ' dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội: Góc nào cũng thành ảnh đẹp, ký ức đẹp

Được điểm tô thêm sắc đỏ của cờ Tổ quốc, khu di tích cổ kính này mang đến nhiều góc ảnh đẹp, từ cổng Đoan Môn đến lối ra đường Hoàng Diệu. Đây là nơi để giới trẻ vừa tận hưởng không gian yên bình, vừa cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử ngàn năm.

Đặc biệt, Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là trung tâm của mọi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không gian nơi đây luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho mỗi người khi đứng trước dòng chữ khắc “1945 – 2025” nổi bật trên nền trời xanh. Với những ai yêu thích nhiếp ảnh, góc chụp từ dưới lên sẽ giúp ghi trọn khung cảnh uy nghiêm và thiêng liêng.

Một trong những địa điểm hút khách du lịch và các bạn trẻ khác là Hồ Hoàn Kiếm. Nằm giữa phố cổ tấp nập, hồ nước xanh mát, cây cối rợp bóng mang lại bầu không khí trong lành, lãng mạn. Buổi sáng tinh khôi hay chiều tà hoàng hôn, nơi đây đều trở thành phông nền tuyệt đẹp cho những tấm hình kỷ niệm.

Sự kiện A80 không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về những địa chỉ giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Với các bạn trẻ, hành trình “check-in” này vừa là cách lưu giữ ký ức, vừa là lời tri ân quá khứ, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến.

Minh Khang