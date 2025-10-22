4 dấu hiệu cảnh báo bộ turbo tăng áp sắp hỏng, đừng lơ là chủ quan

Turbo tăng áp (turbocharger) là một bộ phận quan trọng giúp động cơ xăng hoặc diesel đạt công suất lớn hơn. Nó hoạt động nhờ dòng khí thải làm quay tuabin, kéo theo máy nén để đưa thêm không khí vào động cơ. Vì thế, động cơ turbo dù có dung tích nhỏ vẫn có thể mạnh mẽ như động cơ dung tích lớn, nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

Bộ turbo tăng áp dù khá bền nhưng vẫn sẽ bị hỏng hóc nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Ảnh: MaXpeeding Rods

Tuy nhiên, turbo không phải là bộ phận “bất tử”. Dù có thể bền bỉ hơn 200.000km, nó vẫn có tuổi thọ giới hạn và cần được bảo dưỡng đúng cách. Khi sắp hỏng, turbo luôn phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ ràng mà nếu nhận ra sớm, bạn có thể tránh được một hóa đơn sửa chữa rất đắt đỏ.

Đèn Check Engine bật sáng

Đèn kiểm tra động cơ không phải lúc nào cũng báo lỗi nghiêm trọng, nhưng nếu xe của bạn dùng động cơ turbo tăng áp và đèn sáng kèm mã lỗi P0299 thì đừng bỏ qua. Đây là dấu hiệu “thiếu tăng áp”, nghĩa là bộ turbo không tạo đủ áp suất như bình thường.