4 'cú hích' tri thức cho tư duy kinh tế thế hệ trẻ

Tại Việt Nam, thế hệ trẻ đang bước vào thị trường lao động với tốc độ thay đổi chưa từng có: nghề mới xuất hiện, nghề cũ biến mất, trong khi áp lực “phải thành công sớm” ngày càng nặng nề. Giữa những làn sóng ấy, học cách tư duy không chỉ về tiền, mà còn về hành vi, cảm xúc và sáng tạo chính là nền tảng để tồn tại và phát triển bền vững. Dưới đây là bốn cuốn sách đáng đọc nhất dành cho người trẻ muốn rèn luyện “bộ não kinh tế” trong thời đại mới, nơi lý trí và lòng nhân ái cùng song hành để tạo nên thành công bền vững.

1. Cú hích - Khi hành vi nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Bạn có bao giờ tự hỏi: vì sao ta biết điều đúng nhưng vẫn chọn điều sai? “Cú hích” (Nudge) của Richard H. Thaler và Cass R. Sunstein - hai nhà tiên phong của kinh tế học hành vi chính là lời giải cho nghịch lý ấy. Thaler cho rằng con người không phải lúc nào cũng hành xử lý trí như mô hình kinh tế cổ điển giả định. Chúng ta dễ bị cảm xúc, thói quen và những “kiến trúc lựa chọn” vô hình dẫn dắt. Phiên bản mới nhất Cú hích: Phiên bản cuối cùng mở rộng sang các vấn đề thời sự như đại dịch, biến đổi khí hậu hay tài chính cá nhân, … những lĩnh vực mà một “cú hích” chính sách có thể thay đổi hành vi hàng triệu người.

Sách Cú hích - Phiên bản cuối cùng

Đọc cuốn sách này, bạn sẽ hiểu rằng mọi quyết định kinh tế: từ mua hàng online đến đầu tư đều bị chi phối bởi tâm lý học. Và đôi khi, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận cũng đủ mang đến một kết quả hoàn toàn khác biệt. Với độc giả trẻ, đây là bước khởi đầu để hiểu sâu hơn về “kinh tế học của chính mình”, nơi hành vi và cảm xúc là hai biến số quyết định thành công.