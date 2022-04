4 con giáp “thời tới cản không nổi” khi bước vào nửa sau tháng 4: Có cơ hội thoát nghèo, khối người còn giàu to

Tuổi Dần

Trong giai đoạn tới, người tuổi Dần không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi, suôn sẻ mà cũng có lúc chịu sóng gió bủa vây, tình trạng phát triển chia làm 2 thái cực rõ rệt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do bản mệnh chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả Tương Hại Thái Tuế và Nguyệt Lệnh Đế Vượng. Do đó, nếu lơ là chủ quan, họ có thể đánh mất nhiều cơ may nhưng khi đã nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ đạt được những bước đột phá trọng đại.

Khi Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ở Dần là một tín hiệu tích cực lớn, những nỗ lực mà người tuổi Dần đã bỏ qua thời gian qua sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, chẳng hạn như công việc thì được thăng chức tăng lương, nếu làm ăn kinh doanh thì bắt đầu có lợi nhuận tăng tiến…

Trong giai đoạn sắp tới, bản mệnh cần chú ý vì Tương Hại gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Họ nên hạn chế tính tình nóng nảy của mình để không vì thế mà bỏ lỡ một số cơ hội.

Người tuổi Dần càng trải qua thất bại thì lại càng giỏi trau dồi khả năng của mình, rèn luyện thêm ý chí và tích lũy những trải nghiệm. Nhờ vậy, họ hiểu sâu hơn về mọi thứ, vun đắp cho mình kinh nghiệm quý báu để phát triển sau này.

Vận khí của người tuổi Dần từ giữa tháng 4 trở đi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

Tuổi Mão