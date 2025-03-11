4 con giáp làm gì cũng thuận, quý nhân đến tận cửa trong tuần mới

Tuổi Tý: Ý tưởng gặp thời, đơn hàng về đều tay

Người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và nhiều ý tưởng, nhưng trước đây thường rơi vào cảnh “nghĩ nhiều mà khó làm”. Lúc thì đối tác đổi yêu cầu liên tục, lúc lại bận đến mức không kịp xoay xở.

Từ tuần này, cảm giác “bị kẹt” ấy sẽ tan dần. Chẳng hạn, một dự án mắc kẹt nửa tháng bỗng tìm được hướng đột phá trong buổi trò chuyện với đồng nghiệp.

Ảnh: Sohu

Người làm nghề tự do như viết nội dung, thiết kế, marketing... trước đây phải đợi đơn hàng, nay khách cũ sẽ chủ động giới thiệu khách mới. Công việc đều đặn, thu nhập cũng rủng rỉnh thêm một khoản “tiền tươi”.

Tuổi Tý chỉ nên nhớ, đừng ham việc nhanh, đừng nhận quá sức. Nếu có người trả giá cao để làm gấp, hãy cân nhắc kỹ. Giữ nhịp ổn định, bạn sẽ kéo dài vận may này lâu hơn.