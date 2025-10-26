4 con giáp kiêu ngạo: Cái tôi cao ngút trời, không thích nghe ai góp ý

Các con giáp này luôn tin rằng mình đúng, ít khi chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến từ người khác. Chính vì vậy, dù thông minh nhưng đôi khi chính tính cách này lại trở thành rào cản lớn trên con đường thành công và các mối quan hệ xung quanh.

Con giáp Thìn

Con giáp Thìn nổi tiếng là tự tin và có năng lực, nhưng sự tự tin ấy nhiều khi lại biến thành kiêu ngạo và cố chấp. Ảnh minh họa

Con giáp Thìn nổi tiếng là tự tin và có năng lực, nhưng sự tự tin ấy nhiều khi lại biến thành kiêu ngạo và cố chấp.

Họ luôn nghĩ rằng bản thân hiểu biết và sáng suốt hơn người khác, nên không muốn bị góp ý hay phản biện.

Khi đã quyết định làm gì, con giáp Thìn thường hành động ngay, không cần bàn bạc hay cân nhắc xem điều đó có ảnh hưởng tới người khác hay không.

Nếu là người lãnh đạo, họ dễ áp đặt ý kiến cá nhân, bắt nhân viên phải tuân theo mệnh lệnh dù điều kiện thực tế chưa phù hợp, khiến tập thể cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Còn nếu là nhân viên, họ lại chỉ muốn làm theo ý mình, không quan tâm đến lợi ích chung, thậm chí sẵn sàng tranh cãi để bảo vệ quan điểm cá nhân.