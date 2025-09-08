4 con giáp ‘hốt lộc trời cho’ tháng 9: Tiền đổ về túi, sự nghiệp thăng hoa, đời sang trang mới

Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất vốn nổi tiếng trung thành, đáng tin cậy. Họ như chú chó trung thành, âm thầm bảo vệ gia đình và sự nghiệp. Trong tháng 9 dương lịch, đức tính chắc chắn, ổn định này sẽ giúp họ tiến từng bước vững vàng trong công việc. Dù không có bước nhảy vọt ngoạn mục, nhưng mỗi bước đi đều kiên định và chắc chắn.
Quan trọng hơn, gia đình sẽ là hậu phương vững chắc và nguồn động viên lớn nhất. Những khoảnh khắc ấm áp bên người thân, cùng trách nhiệm trong việc nhà, sẽ mang lại hạnh phúc và bình yên, giúp họ thấm nhuần chân lý “gia hòa vạn sự hưng”.
Tuổi Tỵ
Tháng tới, tuổi Tỵ đón vận tài lộc bùng nổ nhất năm. Là tuổi lạc quan và mạo hiểm nhất, tuổi Tỵ dễ thu hút may mắn. Lần này, vận may tập trung vào “của cải bất ngờ”, cơ hội liên tiếp đến, chỉ chờ bạn nắm bắt.
Giai đoạn này, mạng lưới quan hệ xã hội sẽ là nguồn phát tài. Bạn có thể gặp quý nhân qua một buổi gặp mặt, chuyến du lịch hoặc tương tác trực tuyến, họ có thể là tiền bối, chuyên gia đầu tư hoặc đối tác tiềm năng. Người này không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn giới thiệu cho bạn các dự án sinh lời như góp vốn, khởi nghiệp hoặc sản phẩm tài chính độc quyền.
Tuổi Tý
Tháng tới, những khó khăn của tuổi Tý trước đó sẽ được tháo gỡ. Nhờ những nỗ lực không ngừng, bạn sẽ phục hồi năng lượng, tinh thần minh mẫn.
Nhìn chung, vận quý nhân của Tý cực tốt. Trong công việc được người giúp đỡ, thích hợp khởi động dự án mới, tài lộc dồi dào. Nhưng cần thận trọng trong giao tiếp để tránh bất hòa.
Tuổi Sửu
Tháng tới, tam hợp Tỵ-Dậu-Sửu tạo thế “thổ sinh kim”, tài lộc bất ngờ dồi dào, mang đến cơ hội làm giàu chưa từng có.
Ánh trăng non tăng thêm sức hút và mạng lưới quan hệ, giúp Sửu nắm bắt cơ hội đổi đời. Biến áp lực thành động lực, kiên trì nỗ lực vì mục tiêu dài hạn, chắc chắn Sửu sẽ gặt hái thành quả xứng đáng và mở ra nhiều cơ hội mới. Nhớ rằng, trân trọng hiện tại chính là bệ phóng để vươn lên.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm