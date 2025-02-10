4 cơn bão liên tiếp trong tháng 9, dự báo tháng 10 thời tiết còn nhiều cực đoan

Chỉ trong tháng 9, mùa mưa bão năm 2025 ghi nhận sự xuất hiện liên tiếp của 4 cơn bão (từ số 7-10). Đặc biệt, bão số 10 đã gây ra mưa lớn diện rộng, lũ lụt và những hiện tượng thời tiết cực đoan, để lại nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Bước sang tháng 10, xu thế khí hậu tiếp tục cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đòi hỏi các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

4 cơn bão trong 1 tháng

Theo thống kê, chỉ trong tháng 9 đã có 4 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó, bão số 7 (Tapah) và số 8 (Mitag) di chuyển nhanh và ít ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hai cơn sau đó là bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã gây ra tác động mạnh.

Đặc biệt, bão số 10 Bualoi đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề mà phải rất lâu sau, chính quyền và người dân mới có thể khắc phục xong.