4 chỗ này trên cơ thể trẻ có nốt ruồi, cha mẹ đừng lo lắng mà hãy mừng thay: Dấu hiệu phúc khí tài lộc dồi dào, tương lai sáng chói

Ảnh minh họa.

2. Trên dái tai

Người xưa quan niệm rằng, người có dái tai to và dày sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí dồi dào. Trên thực tế, những đứa trẻ có nốt ruồi trên dái tai cũng gặp nhiều may mắn, tương lai tươi sáng.

3. Thắt lưng

Người xưa thường cho rằng, nốt ruồi ở thắt lưng có nghĩa là "tiền tài dồi dào", tức là những đứa trẻ này rất may mắn, khi lớn lên dễ dàng làm ăn thuận lợi, công danh sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh.

4. Trên cằm