4 chị em ở TPHCM tên Thích, Thật, Thà, Thôi gây xúc động mạnh

“Thích, Thật, Thà, Thôi”

Vừa qua, mạng xã hội lan tỏa đoạn clip của cô gái trẻ tên Thôi chia sẻ về tên gọi đặc biệt của mình. Trong video, Thôi cho biết, 3 anh, chị của cô cũng có những cái tên rất "khớp" với tên của mình gồm: Thích, Thật, Thà.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hơn 500 nghìn lượt xem bởi sự độc lạ, thú vị. Chủ nhân của đoạn clip trên là Trần Thanh Thôi (SN 1999, TPHCM).

Thôi cho biết, những thông tin mình chia sẻ trong đoạn clip ngắn hoàn toàn là sự thật. Cô là con út trong gia đình có 4 anh chị em.

Trần Thanh Thôi sở hữu cái tên độc đáo, khiến người nghe bất ngờ

Khi các con chào đời, bố mẹ cô đặt những tên gọi đặc biệt, lần lượt là: Trần Thanh Thích, Trần Thanh Thật, Trần Thanh Thà và Trần Thanh Thôi.