4 chị em ở Phú Thọ mang cả mâm cỗ đi xem diễu binh, 1 món là đặc sản ‘gây sốt’

Sáng 24/8, Thủ đô Hà Nội ngập tràn không khí hân hoan, sôi động trước buổi hợp luyện diễu binh lần thứ 2 tại Quảng trường Ba Đình, mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Người dân khắp nơi đổ dồn về các tuyến đường trung tâm, chuẩn bị ghế, chiếu, bạt, lều... để chuẩn bị xem hợp luyện.

Hình ảnh mâm cỗ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội

Trong rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng, hình ảnh mâm cỗ thịnh soạn với nhiều món ăn như xôi, gà, măng ớt, thịt lợn, bánh... thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Khoảnh khắc chủ nhân của mâm cỗ háo hức sắp xếp, mời mọi người xung quanh thưởng thức đặc sản quê hương được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với nhiều bình luận thú vị.

“Nhìn mâm cỗ mê quá. Nhóm chị em chơi lớn thật”; “Hà Nội sắp mưa, mọi người 'phá cỗ' nhanh lên nhé”; “Vừa được xem diễu binh lại vừa được ăn ngon. Còn gì vui hơn”...