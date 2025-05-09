4 bước bắt buộc cho món thịt kho tàu trong mướt, dẻo mềm

Với giá thành vừa phải, nhiều dinh dưỡng, thích hợp ăn kèm cơm trắng, thịt kho tàu là món ăn gia đình được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, món ăn quen thuộc này lại không dễ làm.

4 bước bắt buộc cho món thịt kho tàu chuẩn vị

Để có món thịt kho ngon chuẩn vị, trong mướt, mềm ngon thì bên cạnh việc chọn nguyên liệu chuẩn, bạn nên thực hiện đủ 4 bước sau:

Món thịt kho ngon phải đủ yếu tố mềm, trong, màu sắc hấp dẫn. (Ảnh: Sohu)

- Thịt ba chỉ mua về cần phải làm sạch bề mặt, đặc biệt phần bì lợn.

- Không chế biến ngay mà cần phải chần thịt, sau đó rửa sạch bằng nước ấm để tránh bọt máu bám vào.

- Khi làm nước hàng, cần để đường sôi lên và chuyển sang màu nâu thì tắt bếp, tránh để nước hàng có màu đen thành phẩm sẽ kém hấp dẫn.